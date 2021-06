Tirocinanti: Regione e Governo trovino una soluzione

Regione e Governo trovino una soluzione per il futuro dei tirocinanti calabresi

Il lavoro che i tirocinanti stanno svolgendo al servizio delle amministrazioni locali è prezioso oltre che fondamentale.

Oggi i Comuni fanno fatica ad andare avanti, non solo per le carenze di personale, ma anche per il colpevole e dannoso ritardo dell’avvio dell’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza. Se non fosse stato per la presenza e per il lavoro di questi ragazzi tirocinanti, non saremmo stati in grado di garantire l’ordinario sia all’interno degli uffici, che all’esterno. Abbiamo sentito il vuoto della loro assenza in termini di uffici, soprattutto quando i progetti sono stati sospesi a causa della pandemia.

Ieri il loro gesto eclatante: hanno bloccato l’autostrada! Ciò per avere un minimo di considerazione dignitosa e di certezza sul loro futuro da parte delle istituzioni.

Lo affermo da Sindaco: si guardi all’impiego dei tirocinanti sotto il profilo della loro importanza rispetto agli enti locali e non solo come l’ennesimo problema dei precari da sistemare.

La Regione, anche tramite il Governo, ha il dovere di trovare una soluzione, non solo per il futuro di questi lavoratori, ma anche per garantire i servizi essenziali degli enti locali.

Domenico Giampà – Sindaco San Pietro a Maida