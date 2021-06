Viale Isonzo, alcuni residenti bloccano la strada per protesta

Lamentano la mancata raccolta dei rifiuti e sostengono di avere la rete fognaria completamente otturata. Per questo motivo alcuni cittadini di viale Isonzo, nei pressi dell’ingresso per il quartiere Pistoia, hanno bloccato la strada con cartoni, rifiuti ingombranti e cassonetti della spazzatura. Una protesta improvvisa che sta causando notevoli disagi alla circolazione sud della città. Chiedono un incontro con il sindaco Abramo. Sul posto i carabinieri che stanno garantendo la sicurezza in attesa di un’autospurgo richiesto dagli stessi cittadini e mandato dal Comune.