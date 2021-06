Aldo Costa nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, tramite la propria pagina facebook, ufficializza il nome del suo nuovo presidente. Si tratta di Aldo Costa, avvocato, direttore generale della Fondazione Politeama e professionista attivo in campo culturale da diversi anni. Costa affiancherà il direttore Virgilio Piccari ai vertici dell’istituto di alta formazione artistica. “E’ arrivata oggi dal Ministero la conferma della mia designazione, voglio ringraziare il Ministro dell’università, Maria Cristina Messa, il direttore Piccari e tutto il Consiglio accademico”, commenta il neo presidente. “Il mio intento è quello di mettere a disposizione per l’ente la mia quarantennale esperienza in questo campo. L’obiettivo immediato e più alto, sarà quello di far partire il progetto del Politecnico delle Arti che metterà insieme tutte le realtà attive nel campo della didattica e della produzione artistica e musicale, rafforzando il ruolo della città Capoluogo di regione”.