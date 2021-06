Circolazione monopattini sul territorio comunale: al via iter per autorizzazione

Dalle ore 8 del 28 giugno sarà possibile presentare al SUAP di Palazzo de Nobili, la documentazione ai fini dell’autorizzazione per la circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, tipo monopattini. Lo dispone l’avviso pubblico, a firma del comandante della Polizia locale, Giuseppe Antonio Salerno, a seguito dell’approvazione da parte della giunta Abramo del disciplinare per l’autorizzazione alla sperimentazione della circolazione degli stessi veicoli, come da decreto ministero trasporti 229/2019.

Nel provvedimento, pubblicato nella sezione trasparenza del portale comunale, si specifica che “è stato fissato, in una prima fase di sperimentazione, un numero massimo complessivo di 250 monopattini elettrici da introdurre sul territorio comunale, riservandosi di aumentare il numeri di dispositivi autorizzati dopo il primo semestre qualora si presentino favorevoli condizioni per l’ampliamento della sperimentazione. Limitatamente al numero massivo complessivo di 250 monopattini elettrici, il massimo di autorizzazioni rilasciabili è di 80 per ogni singolo operatore del servizio in sharing, che dovrà avere una flotta minima di 30 dispositivi. Le autorizzazioni saranno rilasciate agli operatori idonei ed in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia, secondo l’ordine cronologico di protocollazione della SCIA indirizzata al SUAP, in riferimento alla istanza con documentazione completa e perfezionata”.