Mobilitazione dei tirocinanti calabresi, il sindaco di Taverna esprime preoccupazione

Il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, è intervenuto sulla mobilitazione dei tirocinanti calabresi: “In questi giorni è ripartita la mobilitazione dei tirocinanti calabresi, in seguito alla mancata ammissione degli emendamenti loro riguardanti. Anche se nelle ultime ore sembrerebbero essere stati riammessi, continuiamo ad essere preoccupati per il futuro di questi lavoratori che negli anni hanno garantito ai nostri Comuni la programmazione di servizi altrimenti difficilmente realizzabili, a causa delle ridotte piante organiche e le scarse risorse a disposizione dei piccoli Comuni. Chiediamo, quindi, con forte che gli venga data la giusta prospettiva lavorativa che meritano per il grande servizio reso alla nostra comunità”.