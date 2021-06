Morta la moglie del dirigente regionale Bruno Stella

La Giunta regionale della Calabria si unisce al dolore di Bruno Stella, responsabile del settore Ricerca scientifica del dipartimento regionale Presidenza, per la perdita della moglie Maria Rosaria.

«Un tragico incidente stradale – affermano il presidente Spirlì e gli assessori regionali – ha portato via da questa terra Maria Rosaria, moglie e madre straordinaria. In questa triste circostanza, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e ci stringiamo con intensa partecipazione al dolore di tutti i familiari».Alla famiglia di Maria Rosaria Stella anche il cordoglio della redazione di Catanzaroinforma con in testa il direttore Riccardo di Nardo e il vicedirettore Davide Lamanna.