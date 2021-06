Asp Catanzaro chiede a S.Anna Hospital la restituzione di 17 milioni

Oltre 17 milioni di euro. E la cifra di cui la commissione prefettizia dell’Asp di Catanzaro chiede la restituzione a Villa S.Anna e la società Opera Spv. Lo si apprende da una deliberazione, la 745, che è stata pubblicata oggi sull’albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

La richiesta è legata a una sentenza della Corte d’Appello del 2017 che stabiliva che tale credito, era dovuto. Nella deliberazione odierna, in seguito all’esecutività della sentenza si propone uno specifico atto di precetto per riavere la somma in questione e si incarica il legale per rappresentare gli interessi dell’azienda.