Commissioni, c’è un accesso agli atti ed il dirigente chiede ai consiglieri la rendicontazione di presenza e liquidazione

In attesa che la vicenda Gettonopoli si definisca per via giudiziaria, per le posizioni ancora aperte, torna ancora la vicenda presenza nelle commissioni consiliari.

Il dirigente del settore servizi finanziari del Comune di Catanzaro, ha inoltrato ai consiglieri comunali una nota datata 16 giugno in cui chiede agli stessi di fornire distinte di presenza dei singoli consiglieri comunali per la maturazione del gettone di presenza relativamente ai lavori delle commissioni consiliari permanenti nel periodo Gennaio/aprile 2021m, report di liquidazioni mensili delle spettanze per i periodi indicati.

La richiesta è stata motivata da due istanze di accesso civico generalizzato presentate dall’associazione I quartieri.