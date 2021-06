Domani a Soverato Michele Placido ospite dell’evento dedicato a Rosario Livatino

“Un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto, per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro e per l’attualità delle sue riflessioni”. Così Papa Francesco ha parlato di Rosario Livatino, il giudice “ragazzino” ucciso dalla mafia, in occasione della cerimonia di beatificazione dello scorso mese di maggio. Il Magna Graecia School in the city promuove una serata evento ad ingresso gratuito, in sua memoria, domani sabato 19 giugno, alle ore 20.30, presso il cortile del Liceo Opera Salesiana “Beato Michele Rua”a Soverato.

Sarà proiettato il documentario “Il giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia” del giornalista Davide Lorenzano. Ospite speciale, l’attore e regista Michele Placido, da sempre artista particolarmente sensibile e attento alle storie di fede e di legalità, che offrirà la propria testimonianza sul palco. Ad introdurre la serata la giornalista Teresa Pittelli, con l’intervento, oltre che del regista del film, anche dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, postulatore della causa di beatificazione di Livatino.

“Con questa iniziativa, fortemente voluta insieme al direttore dell’Opera Salesiana, don Domenico Madonna – spiega Gianvito Casadonte, ideatore del Magna Graecia School in the city – abbiamo inteso concludere in modo significativo, e con un evento finalmente in presenza, il percorso emozionante vissuto con le scuole del territorio catanzarese con l’obiettivo di divulgare l’esempio delle grandi personalità del nostro Paese alle nuove generazioni”. Per ragioni organizzative, è necessario prenotare il proprio posto per la serata inviando una e-mail a prenotazioneventi@mgff.it entro le ore 15 di domani sabato 19 giugno.