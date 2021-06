No ai bungalow a Squillace. Il sindaco: “Se non sarò ascoltato, mi dimetterò”

Il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, scrive alla Procura, alla Questura, alla Prefettura, alla Guardia Costiera, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale e all’Ufficio tecnico.

Oggetto della missiva sono i bungalow che dovrebbero trovare sistemazione sulla spiaggia in esecuzione di un progetto del 2007 presentato dal titolare della concessione del lido Ulisse, Francesco Paonessa. I rilievi mossi dal sindaco nella missiva riguardano sia la dimensione delle strutture – a suo dire superiore a quelle del progetto preliminare – e sia il fatto che non rispondono più all’interesse collettivo. Alla luce di queste considerazioni Muccari chiede alle autorità competenti di intervenire per scongiurare l’esecuzione dell’opera. In caso contrario il sindaco è pronto a dimettersi.