Una preghiera per Massimo Torregrossa disperso da quasi due anni

Nel corso della Santa Messa che sarà celebrata il prossimo 23 giugno da Mons. Giuseppe Silvestre alle ore 18,00 nella Chiesa del Monte a Catanzaro sarà elevata una preghiera per Massimo Torregrossa, scomparso nell’agosto nel 2019 e di cui, da allora, non si hanno notizie.

“Una preghiera per avere tue notizie e tu possa tornare in mezzo a noi”, fanno sapere i suoi amici in una lettera aperta diretta a lui. “La tua signorilità, il buon umore ed il sorriso sono ancora non noi.

Qualche giorno fa in una nota trasmissione a carattere nazionale tuo papa’ ha ricordato che sono ben ventuno mesi da quando ti sei allontanato dal lavoro non facendo più avere tue notizie. Anche una tua sorella ha raccontato che da quando è iniziato il tuo silenzio alcuni giorni sono particolarmente difficili.”