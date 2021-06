Continuano le ricerche di nonno Cesare,anche con personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso)

Non si fermano le ricerche di nonno Cesare. L’anziano scomparso nel tardo pomeriggio di ieri.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ora coiadiuvati dall’automezzo di comando locale con personale Tas (Topografia applicata al soccorso).

A cercare il signopr Cesare Piterà anche il personale della Poliza di Stato e dei carabinieri.

L’uomo, nato nel 1938, nel tardo pomeriggio di ieri è uscito di casa per depositare un sacchetto di rifiuti nei contenitori condominiali. A casa non ci è ancora tornato. Sono partite subito le ricerche – attivate su richiesta del figlio – e, all’alba, i vigili del fuoco hanno iniziato a perlustrare la zona incolta ed impervia a monte della galleria Sansinato. Dalle ore 12.10 circa è giunto sul posto l’ elicottero dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro reparto volo di Lamezia Terme per ulteriore perlustrazione della zona. Della ricerca si stanno occupando Carabinieri, polizia di stato nonché numerosi abitanti della zona.