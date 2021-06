Il Mome festival si prepara al Follow the Angel in programma domani

“Momenti di Memoria” – al giro di boa. L’evento, che quest’anno è dedicato alla “memoria del corpo”, è promosso dal Comune di Simeri Crichi e co-finanziato dal PAC Calabria 2014-2020 (azione 1, tipologia 1.3, annualità 2019), in partenariato con l’associazione culturale Confine Incerto che cura il progetto fin dal 2018 nei suoi aspetti artistici e organizzativi, grazie al direttore artistico Emi Bianchi e al co-direttore artistico, Giorgia Boccuzzi.

I nasi rossi di splendidi e speciali clown hanno animato il coinvolgente cantiere spettacolo sul tema “il clown e la poetica del fallimento”, laboratorio teatrale a cura di ConimieiOcchi con Maria Grazia Bisurgi e Francesco Votano che si è svolto martedì 15 e mercoledì 16 giugno nel Policentro di Simeri Crichi.

Nel corso del cantiere a cura di ConimieiOcchi, Maria Grazia Bisurgi e Francesco Votano si sono soffermati sulla poetica del fallimento che abita la figura del Clown, ne è la sua natura: tutto il suo gioco vitale si muove intorno all’incapacità di “potere nel mondo”.

Il Clown abita la follia in modo affascinante dandoci la possibilità di deliziarci in rappresentazioni non eroiche – hanno spiegato ai partecipanti – gioca con i suoi fallimenti facendo di essi la propria forza e la propria espressione: è sproporzionato nei modi e maniere, assente nell’ordine tra corpo e mente, ma ha la capacità di scivolare attraverso la vita con sicure franchezza e grazia, dandoci la possibilità di rinunciare ad un po’ della nostra “presa mortale sul controllo”.

Il laboratorio è stato condotto dai docenti attraverso la metodologia della docente americana Merry Conway: dopo una prima fase di formazione del gruppo, esercizi di riscaldamento e preparazione del corpo; la prima tappa è stata rappresentata dall’approccio al travestimento e alla creazione del proprio costume “clown”. La seconda fase è stata strettamente legata all’esperienza sulla “poetica del fallimento” attraverso l’esercizio del cerchio di fuoco, definizione costume e relazione con il “naso”, la maschera del clown.

Conto alla rovescia per il prossimo appuntamento del MoMe Festival in calendario per domenica 20 giugno nel doppio appuntamento: una lenta camminata in spiaggia con la flebile luce dell’alba o una tranquilla passeggiata con i colori sgargianti del tramonto nel borgo di Simeri? Parliamo di “Follow the Angel” a cura di “Instabili Vaganti”, una camminata performativa, un’esperienza sensoriale che permette al pubblico di attraversare un paesaggio, o un luogo che si intende valorizzare, con un ritmo lento, in silenzio, in ascolto, per riscoprire la dimensione contemplativa del viaggio: l’obiettivo è quello di connettere l’arte al paesaggio naturale, contribuendo a svelare luoghi nascosti ed allo stesso tempo preziosi di un territorio, ma anche e soprattutto quello di generare una riflessione sui ritmi frenetici che caratterizzano il nostro vivere quotidiano, al fine di riscoprire un tempo armonico, che permette di riconciliarsi con la natura.

Domenica scorsa, invece, è stata la volta della magia del trekking archeologico a cura di ApS Asperitas. Le Grotte di San Bartolomeo, il panorama straordinario dal castello di Simeri, il mistico ex convento dei Frati Cappuccini, e l’arte sapiente del raccontare di Lorenzo Chiricò: sono questi gli ingredienti che hanno reso magica la domenica dei bambini che hanno partecipato all’appuntamento – iniziato alle 9.30 dalla delegazione comunale di Simeri Crichi, che si è poi snodato lungo il sentiero che porta alle grotte di San Bartolomeo.



Concluso, anche il cantiere di “Body percussion” a cura di Peppe Costa in arte Yosonu. Il workshop – che si è tenuto nel Parco giochi di Simeri Mare – è stato diviso in due parti: durante la prima i partecipati hanno esplorato i possibili suoni generati dal corpo per metterli in un codice riconoscibile e semplice; successivamente “dentro e fuori” il corpo il laboratorio è diventato bel concerto collettivo suonato su brani di generi musicali diversi (dal jazz all’electro), con metri ritmici differenti e con varie dinamiche esecutive: una divertente esperienza ritmica globale che attraverso il circuito d’ascolto ha messo alla prova la comunicazione creativa dei partecipanti, con ottimi risultati.

Sempre nel Parco giochi di Simeri Mare, si è svolto anche l’ultimo incontro del Cantiere a cura dell’Associazione “ConimieiOcchi”. Teatro, idee movimento e i bambini hanno spontaneamente organizzato uno spettacolo.

Per partecipare agli eventi, l’invito è quello di prenotare la partecipazione contattando il 392 02 40 274, oppure scrivendo a segreteriamomefest@gmail.com (o ancora sulla pagina Facebook del MoMe).