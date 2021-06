Zagarise, consegnati lavori della ciclovia regionale

Aspettative non deluse. Sono stati consegnati i lavori della ciclovia regionale sul tratto Zagarise- Bivio Campanò’ alla presenza del sindaco Domenico Gallelli, anche nella sua qualità di componente del consiglio direttivo del Parco Nazionale, del presidente del Consiglio Mangone Marino Fabrizio, del direttore dei lavori del Parco Nazionale della Sila Mauro Procellini, del responsabile della provincia di Catanzaro geom. Alfredo Amelio e dell’impresa aggiudicataria dell’appalto Pas menu srl.

Usa l’ eloquio della felicità il giovane sindaco zagaritano: “L’opera fortemente voluta dall’ex presidente Mario Oliverio rientra nell’ambito della ciclovia regionale finanziata dalla Regione Calabria per 350mila euro che serviranno per il rifacimento dell’asfalto ammalorato, per l’allargamento e messa in sicurezza di alcuni tratti e per la realizzazione di alcuni tratti di cunetta. Finalmente si rimette mano ad un tratto viario altamente pericoloso che servirà a collegare il nostro paese a Tirivolo ed alla Sila. Un impegno mantenuto e del quale bisogna ringraziare il Parco Nazionale nelle figure del presidente Curcio e del direttore Cerminara oltre a Mauro Procellini per aver eseguito la progettazione e la direzione lavori consentendo l’utilizzo di tutte le risorse per i lavori oltre che per la consegna degli stessi in termini veramente brevi” La crescita economica e sociale di Zagarise passa anche dalla ciclovia regionale.