E’ stato trovato vivo Cesare Piterà Quattromani l’uomo di 83 anni che da venerdì aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere andato a buttare la spazzatura allontanandosi dalla sua abitazione di viale De Filippis a Catanzaro. L’uomo è stato individuato questa mattina in fondo ad una scarpata nella zona incolta ed impervia a monte della SS280 e della galleria Sansinato dove da ieri si erano focalizzate le ricerche.

Sulle sue tracce da oltre 36 ore Polizia, Carabinieri, e Vigili del Fuoco coadiuvati nelle ultime ore anche dalla Unità Cinofila di Matera e da molti volontari. Il ritrovamento e il recupero questa mattina alle ore 10.15.

Foto 4 di 4







L’anziano ha risposto alle domande poste dai soccorritori che lo hanno raggiunto. E ‘stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure sul posto dopo essere stato recuperato dal personale SAF dei vigili del fuoco che che ha provveduto al trasporto sino all’ambulanza”. Non si hanno al momento altri particolari sulle sue condizioni di salute. Nei vari video in pagina i momenti del salvataggio.