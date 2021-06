Giugno 2021, a Catanzaro ora il “prezioso oro” si chiama acqua

Manca l’acqua a Materdomini. Manca l’acqua in zona Stadio. Non c’è acqua nel centro storico. Sono giorni che i cittadini di Catanzaro inondano di richieste e parole (e solo con quello potrebbero inondare visto che di acqua non se ne vede) i social e le redazioni dei giornali. Sono giorni che nessuno riesce a dare una risposta, che non sia un anonimo comunicato stampa i cui contenuti non corrispondono quasi mai alla realtà, in cui spieghi cosa sta accadendo.

Responsabilità Sorical? Responsabilità Comune? Ai cittadini poco importa. Le persone hanno bisogno di aprire i rubinetti e vedere l’acqua, possibilmente pulita, che scorre. Perché, in maniera assolutamente ingiusta, ma questo è un altro discorso, per quel servizio i cittadini pagano. Ma nell’anno Domini 2021 questo sembra essere un miraggio, proprio come in ogni deserto che si rispetti.