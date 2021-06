Contro ogni discriminazione, Fiom-Cgil aderisce alla manifestazione del 28 giugno

Il Comitato direttivo della Fiom-Cgil della Calabria sostiene ed aderisce alla manifestazione che un fronte ampio di associazioni, soggetti sociali, forze culturali e movimenti hanno indetto per Lunedi, pomeriggio, 28 Giugno 2021 a Catanzaro contro ogni discriminazione e violenza sulla persone ed a sostegno del Disegno di legge Zan.

Fa appello alle sue rappresentanze nei luoghi di lavoro, ai suoi militanti, a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico e non solo, dell’area vasta della Calabria centrale, di essere presenti per sostenere una battaglia di civiltà sociale, culturale, democratica , per la libertà di tutti.