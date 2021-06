La scorsa notte ignoti sono entrati nella scuola Mattia Preti plesso San Michele, che si trova vicino alla caserma dei carabinieri del quartiere S.Maria, ed hanno rubato materiale scolastico per un bottino ancora da quantificare. Questa mattina i poliziotti della squadra volante sono arrivati sul posto molto presto per avviare le indagini, intanto si pensa di spostare in altra sede gli alunni che oggi dovevano svolgere gli esami di terza media ma in questo momento i genitori sono fuori dall’Istituto e la seduta d’esame è in regolare svolgimento.