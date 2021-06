Scuola Mattia Preti, nessun furto ma solo una “bravata”

La segnalazione dei residenti e genitori degli alunni e l’arrivo della polizia: tutto faceva pensare ad un furto nella scuola Mattia Preti sede S.Michele nel quartiere S.Maria e invece, nonostante siano stati rotti il portone , alcuni vetri e un water dei bagni dei maschietti, non c’è nessun bottino. Si è trattato molto probabilmente della bravata di qualche ragazzino che ha approfittato dell’assenza di telecamere di videosorveglianza e allarme per entrare nell’istituto e causare piccolissimi danni. Paura per gli esami o atto vandalico? La seconda, molto probabilmente. E tutto si potrebbe evitare con delle telecamere a fare da deterrente.