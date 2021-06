Covid 19, bollettino della Regione Calabria: un decesso, 20 ricoveri e + 17 casi in più

Un decesso, più 17 casi in più rispetto a ieri, venti persone ricoverate in reparto e due in terapia intensiva. E’ questa la sintesi dei dati del bollettino della Regione Calabria con riferimento alla provincia di Catanzaro.

In generale, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 915264 (+2.460). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68696 (+17) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 248 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9981 (9839 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5412 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17502 (16949 guariti, 553 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 78 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6472 (6372 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 478 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22547 (22214 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 107 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5439 (5347 guariti, 92 deceduti).

Cala, inoltre, il tasso di positività sceso allo 0.69%.