Furto di un trattore, conclusioni indagini per tre

Sono ritenuti responsabili del furto aggravato di un mezzo agricolo ad un’azienda di Maida. E per questo motivo gli sono stati notificati gli avvisi di conclusione indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme.

A svolgere l’ attività investigativa sono stati i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Operativa della Compagnia di Girifalco. Il fatto risale al 28 ottobre quando in tre hanno forzato la saracinesca di un garage e rubato un trattore Fiat New Holland, ritrovato il giorno seguente dai Carabinieri a San Floro. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario. Le indagini, supportate da acquisizione di filmati di videosorveglianza ed escussione di persone informate sui fatti, hanno permesso di rilevare responsabilità penali a carico di due braccianti della provincia di Reggio Calabria, oltre ad un cinquantenne di Borgia.