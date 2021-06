Bonus 110%, #Calabriacherema chiede incontro alle Istituzioni

Oggi ho chiesto un incontro con gli uffici tecnici del comune di Catanzaro e della Regione Calabria (ex Genio Civile) estendendo l’invito alle categorie professionali provinciali ed all’ANCE Catanzaro per capire le problematiche inerenti al mancato avvio delle pratiche bonus 110%. Da molte segnalazioni acquisite sembrerebbero esserci problemi per l’accesso agli atti e dell’istruttoria delle pratiche edilizie. Non si può perdere questa grande e ghiotta occasione per ristrutturare il patrimonio edilizio che appare, nella maggior parte dei casi, vetusto, con prestazioni energetiche minime e soprattutto inadeguato sotto il profilo di sicurezza sismica. E’ quanto si legge in un post su facebook del presidente di #calabriacherema, Salvatore Cuffaro.

Ho scritto ai dirigenti tecnici, al Sig. Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ed al Presidente FF Nino Spirlì oltre ai presidenti degli Ordini e Collegi tecnici provinciali ed al presidente ANCE Catanzaro. Mi auguro che l’iniziativa venga raccolta da tutte le parti coinvolte perché non possiamo sempre essere gli ultimi della classe. (foto archivio)