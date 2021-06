Fotonotizia, il consigliere Pisano: “Eseguito diserbo via Cilea”

“Sono state completate le operazioni di diserbo e decespugliamento in via Cilea”. Lo ha annunciato il consigliere comunale Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro con Abramo, sottolineando come “il settore Igiene ambientale si sia subito attivato. Ringrazio, pertanto, il funzionario Franco Greco e l’assessore Domenico Cavallaro, che ha predisposto l’intervento poco prima di ricevere un’altra delega”.