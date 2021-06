Tribunale Riesame Catanzaro, Csm trasferisce il presidente Valea

Il Consiglio superiore della Magistratura ha deciso oggi il trasferimento a Milano di Giuseppe Valea attuale presidente del Tribunale del Riesame di Catanzaro. Il giudice Valea aveva chiesto il trasferimento in prevenzione per l’avvio di un procedimento per incompatibilità.

Il 7 giugno scorso la prima commissione aveva espresso parere favorevole al trasferimento del giudice Valea in una sede che garantisse “discontinuità netta dall’attività giudiziaria della sede di provenienza”.

In data 10 giugno la terza commissione ha rilevato che il punteggio del concorso virtuale avrebbe consentito l’attribuzione del punteggio utile per l’assegnazione al tribunale di Milano in una delle funzioni per le quali, pur avendo pubblicato l’avviso, non sono pervenute domande. Oggi la decisione del trasferimento presso il tribunale del capoluogo lombardo.