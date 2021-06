Belcastro, rubinetti a secco da molti giorni. Scatta l’ira della cittadinanza

Arrabbiati? Un eufemismo. I cittadini belcastresi sono molto indignati. Motivo? L’emergenza idrica che vessa da qualche giorno il centro presilano.

L’acqua nei rubinetti è poca e sovente non ce n’è proprio con innumerevoli disagi per tutta la cittadinanza, con danni enormi all’agricoltura.

Il primo cittadino Antonio Torchia ha così preso carta e penna per fare la voce grossa con la Sorical, ente che si occupa dell’erogazione del prezioso liquido.

Si legge nel prologo dell’invettiva comunale: “Conclamata l’attuale e gravosa crisi idrica sul territorio urbano, viste le innumerevoli proteste dei cittadini, si impone alla Sorical l’erogazione della portata minima di 7 l/s d’acqua. E inoltre, si ordina la consegna delle chiavi del serbatoio e altri punti di controllo…”

Nel periodo estivo, la popolazione di Belcastro registra incremento del 30% di utenze: senza acqua, salta la quotidianità con disagi intollerabili se non si possono fare cose, come igiene della persona e altro, che appaiono scontate e invece non lo sono, con conseguenze deprecabili su attività commerciali e su irrigazione colture. Belcastro esige certezze sul fronte della crisi idrica.