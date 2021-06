Gettonopoli, ad ottobre udienze per chi si è opposto all’archiviazione per “tenuità”. Facoltà di cui il Comune non si è avvalso

Si terranno ad ottobre le udienze per i consiglieri comunali che si sono opposti all’archiviazione della loro posizione, nell’ambito del procedimento penale passato alla cronaca come Gettonopoli, per particolare tenuità del fatto.

Secondo gli indagati la loro posizione doveva essere valutata al pari degli altri quattro consiglieri comunali che invece sono stati archiviati con formula piena già a seguito delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero.

Chi invece ha deciso di non opporsi all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, pure essendo stato riconosciuto come vittima, è stato il Comune di Catanzaro che, nella delibera con la quale decide la costituzione di parte civile nei confronti dei 12 indagati che compariranno oggi davanti al giudice, specifica che alcuni consiglieri hanno ricevuto un modesto rimborso che comunque hanno già risarcito. Tuttavia, sempre nella stessa delibera è specificato che altro tipo di decisione potrà essere essere assunta in seguito.

A notificare il provvedimento nelle stanze di Palazzo De Nobili stamattina i carabinieri dell’aliquota di Polizia Giudiziaria.

Si sono opposti alla richiesta di archiviazione: Filippo Mancuso, Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti, Manuela Costanzo.

Nella stessa data, il 6 ottobre, durante l’udienza in camera di consiglio, verrà valutata la richiesta di archiviazione complessiva, non solo degli opponenti ma anche per gli altri per cui è stata avanzata : Francesca Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopi, Fabio Talarico, Enrico Consolante.