Medico catanzarese trovato morto sulla spiaggia di Belmonte

E’ stato trovato stamattina nel tratto di mare tra Belmonte Calabro e Amantea, il corpo senza vita di un medico del catanzarese.

Si tratta di un professionista 60enne. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Tra le cause non si esclude il possibile malore. Sul corpo, infatti, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti dei traumi.

Secondo quanto si apprende a trovare il corpo sarebbe stato un passante che ha subito allertato i carabinieri. Si tratterebbe di un medico originario di Guardavalle ma in servizio nella provincia di Cosenza.