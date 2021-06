Nuova viabilità a Lido, la proposta di Consolante nel documento preliminare del Psc

“La mia proposta relativa alla nuova viabilità per il quartiere Lido, attraverso la dismissione del tracciato ferroviario, è stata inserita tra gli obiettivi specifici del documento preliminare del nuovo Psc, presentato e discusso dalla commissione urbanistica con il dirigente Laganà e I progettisti dello studio Dinale”.

Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (Udc).

“Finalmente è stata recepita, dopo un lungo confronto, la mia idea progettuale, sostenuta dal gruppo Udc, che consentirà di agevolare l’accesso e la circolazione nel quartiere Lido. L’intervento, infatti, garantirà la possibilità di ricucire il cuore di Catanzaro marina, prevedendo la riqualificazione della zona in cui insiste l’attuale tracciato delle Ferrovie, con la creazione di aree verdi e servizi ecosostenibili. Non posso che ringraziare i colleghi della commissione, presieduta da Fabio Talarico, e tutti gli uffici preposti per aver accolto e portato avanti la mia proposta. E’ stata condivisa, in maniera unanime, la necessità di un intervento mirato a creare sviluppo e ridare ordine al quartiere, che deve essere il fiore all’occhiello della città dal punto di vista turistico e produttivo. Accertata, dunque, la fattibilità tecnica della proposta, ora l’impegno sarà quello di dare seguito all’iter progettuale dando un esempio concreto di programmazione da parte dell’amministrazione comunale”.