Accusato di perseguitare la sua ex fidanzata, assolto perchè il fatto non sussiste

Assolto perché il fatto non sussiste. Finisce così la vicenda giudiziaria di un 37 enne di Catanzaro, difeso da Francesco Mancuso, che era stato denunciato, nel 2017, dalla sua ex fidanzata, 25enne difesa da Pietro Funaro.

secondo il racconto della ragazza l’uomo, dopo la fine della loro relazione avrebbe presa ad importunarla, rendendole la vita difficile con pedinamenti, telefonate e continue minacce. Secondo il giudice Flesca, che ieri ha deciso, le misure cautelari applicate come il divieto di avvicinamento a distanza non inferiore a 500 metri dalla persona offesa, dai suoi familiari e dal suo fidanzato, non avevano più ragione di esistere.