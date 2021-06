Bilancio Amc, Cavallaro (Ugl): “Ottimismo per il futuro, ora qualità a tempo pieno”

La segreteria aziendale UGL-FNA – scrive segretario aziendale UGL-FNA Walter Cavallaro -apprende con soddisfazione quanto riportato ieri sugli organi di stampa, ovvero, la chiusura in positivo del bilancio 2020 dell’AMC di CZ. Forte il plauso della suddetta sigla sindacale nei confronti del D.G. Marco Correggia e dell’A.U. Marco Azzarito Cannella, che hanno saputo tener testa ad una situazione difficile in periodo di pandemia, senza rinunciare al lancio di nuovi servizi innovativi e allo stesso tempo propedeutici per raggiungere l’obiettivo di far divenire Catanzaro una vera e propria Smart City. Grazie a questi importanti traguardi raggiunti, grazie anche all’ottima sinergia sindacati-azienda l’UGL-FNA, guarda al futuro con positività e pone “un auspicio”, ovvero riorganizzare l’azienda e il personale, per garantire i livelli qualitativi propri della certificazione ISO 9001 ottenuta con l’impegno di tutti, a partire dai dipendenti part time che aspettano ancora il tanto agognato contratto Full-Time. Nonostante le indiscutibili esigenze giornaliere, pacate fin ora dal Covid 19, a questi lavoratori non è stato riconosciuto il giusto premio dopo 14 anni circa dall’assunzione.

Oggi, nella proiezione a breve termine di una riapertura totale dei servizi, delle scuole, università ed attività, attendere ancora comporterebbe una falsa partenza per una Azienda che sta dimostrando di essere un modello nel settore del TPL e della Mobilità. Altro auspicio è rappresentato dall’inquadramento del personale inidoneo, che a causa di una mancata ristrutturazione dei settori aziendali è stato utilizzato nelle varie carenze senza essere regolarmente inquadrato per come le normative prevedono. La nuova sfida dell’AMC sarà quella di completare la riorganizzazione, per raggiungere livelli professionali e qualitativi sempre più alti e garantire servizi sempre più puntuali per come ci si aspetta da una azienda leader.