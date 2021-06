Catanzaro, domani passeggiata fai sulle orme di Cassiodoro

Con l’intento precipuo di valorizzare un territorio ricco di tracce di lontane civiltà come di personaggi che hanno segnato un’epoca, il Fondo ambiente italiano, acronimo FAI, di Catanzaro organizza per domani, domenica 27 giugno 2021, alle ore 18, la passeggiata FAI denominata “Sulle orme di Cassiodoro: da Stalettì a Copanello lungo l’antica via romana”.

Si parlerà di Cassiodoro: grande filosofo e uomo politico distintosi per acclarate virtù dopo caduta impero romano. E si indicheranno i numerosi reperti di epoca romana portati alla luce da una vasta campagna di scavi archeologici.

Il percorso sarà guidato dai ragazzi della delegazione e dall’esperto in botanica Carmine Lupia.

La memoria dell’antico si fa maestra di vita grazie ai giovani attivisti Fai giovani Catanzaro.