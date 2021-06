Catanzaro, Gigliotti: vita difficile per i residenti della zona nord

Riceviamo e pubblichiamo

Ogni giorno che passa diventa più insostenibile la vita dei residenti e degli utenti dei servizi pubblici e privati che gravitano nella zona nord della città a causa degli ingorghi quotidiani dovuti all’indisciplina degli automobilisti, alla mancanza dei parcheggi, alla carenza della segnaletica e alla mancata vigilanza.

L’ospedale Pugliese è un evidente e gravissimo punto di crisi: sosta selvaggia degli utenti – impossibilitati a fare altrimenti – invasione di venditori ambulanti, assenza di un permanente controllo della polizia municipale causano un ingorgo quotidiano. Né valgono a impedire il disastro estemporanei blitz di vigili e carro attrezzi.

Altrettanto avviene a poche centinaia di metri di distanza fra l’ingresso dell’ospedale Ciaccio e il quartiere Pontepiccolo. Insistono nella zona, oltre il presidio ospedaliero pubblico, importanti strutture, sanitarie private, supermercati ed attrattori di flusso e di traffico come l’ingresso al Parco della biodiversità, la piscina, i campi da tennis. La carreggiata, già di per sé insufficiente, viene ulteriormente ristretta dai parcheggi selvaggi e dall’ingombrante, e abusiva, presenza di banchi per la vendita di frutta e verdura. Anche qui i vigili sono sconosciuti ed il risultato è un ingorgo di alcune ore ogni giorno.

Pontegrande diventa ogni giorno che passa invivibile, la via Ettore Vitale, diventata una mulattiera a causa del fondo stradale dissestato, che attraversa il quartiere è teatro di continui intasamenti automobilisti, a causa del fondo stradale dissestato, principalmente in prossimità dell’ufficio postale, della farmacia – uscita parcheggio e della chiesa , dovuta alla sosta indisciplinata di autoveicoli – caravan etc. che restringe ulteriormente la carreggiata, alla carenza e manomissione della segnaletica verticale ed all’invisibilità di quella orizzontale.

Si denuncia l’inefficienza dell’Amministrazione Comunale che continua a far subire ai cittadini i deleteri effetti di un traffico sempre più caotico, di periferie abbandonate al caos commerciale, dalla percezione di scarsa sicurezza derivante dalla constatazione che sul territorio cittadino di vigili non vi è nemmeno l’ombra e che il sindaco che attraversa la città è orbo e sordo.

L’amministrazione comunale ha annunciato con grande pompa la partenza di numerosi progetti di riqualificazione dei quartieri cittadini per un importo di ben 13 milioni di €. Incredibilmente nessuno di questi progetti riguarda l’area nord della città.

Chiediamo allora che le ordinarie risorse di bilancio ( che a detta del sindaco è perfettamente sano , anche se la Corte dei Conti pare avere qualche dubbio…) si provveda subito alla ripavimentazione completa del fondo stradale delle vie interessate ai lavori della fibra – Enel – SIP – Acquedotto etc., al riposizionamento e completamento della segnaletica verticale, alla dislocazione di un agente di polizia Municipale per l’area ospedaliera ed al ripristino del servizio delle pattuglie motociclisti ( si aspettano le elezioni per espletare il concorso più volte annunciato?) per garantire un minimo di sorveglianza alla rete ospedaliera ed alla zona nord della città ( periferie abbandonate), visto che i tributi i cittadini li pagano in egual misura da S.Elia alla marina di Catanzaro e dovrebbero godere degli stessi servizi.

Antonio Gigliotti, ex consigliere comunale