Operazione Quarta Chiave, torna in libertà Lucio Fabiani

Il tribunale della libertà ha rimesso in libertà Lucio Fabiani che era stato arrestato dai carabinieri nell’Operazione Quarta Chiave a Lamezia Terme. Secondo l’accusa era coinvolto in una vera e propria realtà imprenditoriale che, in violazione delle norme di settore, era dedita alla raccolta e trasporto di rifiuti presso ditte specializzate nella preparazione e riciclo di rottami ferrosi che, a loro volta, ricevevano illecitamente i carichi conferiti. Invece oggi Fabiani è stato rimesso in libertà grazie all’operato dei suoi due legali: Mario Murone e Massimiliano Carnovale.