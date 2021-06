Al Comune scoppia “la grana” delle richieste di rimborso per le spese legali sostenute da alcuni consiglieri

Al Comune di Catanzaro scoppia l’ennesima grana. Quella del “gradimento legale”. Di che si tratta? La formula è volutamente sintetizzata per inquadrare la questione.

Secondo la legge un amministratore può richiedere, come previsto, il rimborso delle spese legali sostenute durante un procedimento scaturito dall’attività pubblica.

Il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l’emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza di una serie di presupposti. Spetta all’ente locale interessato valutare la concreta sussistenza di essi.

Cosa dicono le norme

L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – recante ”Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 – ha sostituito il comma 5 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 267/2000 con il seguente: “Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

L’interpretazione letterale della norma, che ammette il rimborso “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere il rimborso delle spese legali limitatamente a procedimenti penali conclusi con l’esclusione della responsabilità dell’amministratore. Le richieste vanno inoltrate all’ufficio Affari Generali e ovviamente poi passano per un’altra serie di atti. .Fin qui la norma.

Chi potrebbe ottenere il rimborso si sente dire di no (per le vie brevi), chi ancora non sa se potrà ottenerlo presenta istanza, chi ha agito contro il Comune prepara la domanda

Accade però che al Comune di Catanzaro, chi effettivamente si sia trovato in una delle situazioni previste dalla legge, si sia sentito rispondere, per le vie brevi, che non può essere ammesso al rimborso. , chi si trova invece in una fase preliminare del procedimento, per vicende legate a presunti “favoritismi” a terzi, abbia già presentato istanza senza sapere come effettivamente potrebbe andare a finire e senza considerare che, se andasse tutto bene per l’interessato comunque ci vorrebbe del tempo per avere una sentenza favorevole e chi infine, pur avendo agito contro la stessa amministrazione, crede sia automatico poi chiedere il rimborso delle spese legali.

Insomma, qualcuno direbbe, poche idee e anche confuse.