Jasmine Cristallo: “Battaglia contro le discriminazioni tutta da combattere”

Dopo il vile attacco omofobo ai danni del nostro concittadino Davide Sgrò- scrive Jasmine Cristallo del Movimento 6000 Sardine– la città di Catanzaro risponde per dire No ad ogni forma di discriminazione.

Un vasto comitato di organizzazioni associative, rappresentanze sindacali e politiche della Città, ha promosso un’iniziativa che si terrà domani, 28 giugno, in Piazza Prefettura alle ore 17:00 e che prende di nome di “ Stop discriminazioni”.

La battaglia per i diritti civili individuali in difesa della dignità della persona non può non essere combattuta.

Catanzaro ripudia e stigmatizza certi approcci oscurantisti: diciamolo tutti insieme”.