No alla violenza sulle donne, giovedì iniziativa dell’associazione Garofano Rosa

Mai come in questo periodo la violenza sulle donne sta assumendo una particolare valenza da essere al centro dell’attenzione in tutto il mondo. Appare strano che in un’epoca, considerata civilizzata come la nostra, il fenomeno sta raggiungendo dimensioni che possiamo definire barbariche.

L’Associazione “ Garofano rosa “, organizzata sul territorio ad opera delle iscritte al PSI e da tante simpatizzanti progressiste, ha ideato una discussione aperta sulla violenza di genere contro qualsiasi forma di aggressione, vessazione, maltrattamento, minaccia e creazione di un clima pesante di ricatto e persecuzione.

Dovendo affrontare temi delicati e sensibili, sono state coinvolte le realtà associative femminili del territorio ( AMMI- UDI- Fondazione città Solidale- Centro antiviolenza Mondo Rosa e tante altre). Sarà, altresì, presente la scrittrice catanzarese Jesa Aroma che ha ricevuto, a livello nazionale, importanti riconoscimenti per i suoi romanzi, che affrontano le battaglie personali delle donne per fuggire alle sopraffazioni ed ai soprusi dei più forti.

L’appuntamento con Uniti conto la violenza sulle donne è fissato per giovedì primo luglio alle 17.30 al Lido al Chiosco da Vito in Località Giovino. Ecco chi interverrà

Introduce

Rita Leone- Coordinatrice Garofano Rosa- Assistente Sociale

Relatori

Maria De Fazio-Garofano Rosa-Assistente sociale

“ Violenza di genere- Riconoscerla per prevenirla”

Dott.ssa Barbara Buoncore-Garofano Rosa

“ Violenza e sfruttamento delle donne nei luoghi di lavoro”

Conclusioni

Milena Liotta – Garofano Rosa