Otto cuccioli abbandonati in un cartone, sono stati “adottati” da un intero quartiere ma ora cercano famiglia

Le manifestazioni di crudeltà nei confronti degli animali sono all’ordine del giorno purtroppo. Ma per fortuna non tutti sono indifferenti e non tutti sono crudeli. E così da qualche giorno è iniziata una vera e propria gara di solidarietà tra i residenti di Rione De Filippis nei confronti di otto cuccioli, di circa un mese e mezzo., di cui quattro maschi e quattro femmine. Presumibilmente la futura taglia media di 14/17 kg.

I cagnolini sono stati abbandonati in uno scatolone nei pressi dell’ex cementificio e dal giorno del ritrovamento si è attivata una vera e propria di solidarietà. Ma è evidente che per cuccioli ora è necessaria una sistemazione definitiva. Ecco perchè gli stessi residenti ora chiedono aiuto a chi ama gli animali.

La persona che si è messa a disposizione per eventuali contatti è il signor Bernardo Ranieri ( 3274341671).