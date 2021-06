Spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica rilevante per il conducente di una Kia Picanto coinvolto questa mattina presto in un singolare incidente autonomo in località Giovino a Catanzaro.

La vettura coinvolta che stava guidando per cause in corso di accertamento è finita sulla rotatoria e quindi si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo il conducente ed un passeggero che uscivano autonomamente dall’abitacolo più impauriti che acciaccati. Sul posto. a partire dalle 7, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro dipartimento di Sellia Marina che ha messo in sicurezza il sito e la vettura e la polizia di stato per gli adempimenti di competenza.