Il consiglio comunale tornerà a riunirsi il 30 giugno

Il Consiglio comunale, convocato dal presidente Marco Polimeni, tornerà a riunirsi, in seduta urgente, in prima convocazione mercoledì 30 giugno, alle ore 16, ed in seconda giovedì 1 luglio, alle ore 13. Nove i punti posti all’ordine del giorno tra cui la surroga, a seguito di dimissioni, del consigliere comunale Filippo Mancuso con la subentrante Anna Altomare; la cessazione dalla carica di consigliere comunale di Rosario Lostumbo, a seguito di nomina ad assessore, e surroga con il consigliere comunale subentrante Emanuele Ciciarello. A completare la trattazione, il provvedimento sulle misure adottate dall’ente riguardo la deliberazione della Corte dei Conti n. 71/2021 e cinque pratiche per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze.