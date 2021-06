Il parcheggio di via Smaldone continua ad essere il ricettacolo di rifiuti, nonostante l’impegno della Sieco nel ripulire l’area.

Passano poche ore e tutto torna come prima. E allora la domanda nasce spontanea. Che fine hanno fatto le foto trappole che incastravano i furbetti dell’immondizia? Considerato che quella è un’area a rischio, perchè droni, telecamere e quant’altro non vengono installate e utilizzati per individuare e punire le persone incivili?

Stamattina (le foto sono state scattate alle 8.30) c’era persino ciò che resta di una barca.

A lanciare l’ennesimo allarme ieri anche la Segreteria Cittadina del MSI-Fiamma Tricolore: ” Il caso del giorno, ma potremmo benissimo definirlo il caso della settimana, è quello relativo alla micro-discarica abusiva che taluni, tanti, nostri scostumati concittadini hanno creato nell’area di parcheggio adiacente a Via Smaldone. Un’area che il 14 giugno si presentava in uno stato veramente indegno, con macchie a terra di olio nonché di materiale indefinito a nostro giudizio percolato.

Poi, con ogni probabilità giorno 16 giugno, veniva ripulita e bonificata dalla Sieco ma, come per incanto, già il giorno 22 risultava nuovamente parzialmente occupata da rifiuti di ogni fattaed infine il giorno 26 l’area risultava quasi completamente rioccupata da rifiuti di ogni fatta. Certo la responsabilità maggiore di ciò è da addebitare, come dicevamo sopra, ad alcuni maleducati e delinquenti che non hanno in alcun conto il decoro e la salute pubblica non riusciamo a sopportare, e vorremmo fossero colpiti con più puntualità e frequenza, i cosiddetti “furbetti delle discariche” ma è altrettanto certo che chi ha delle responsabilità deve pure assumersele”