Aterp, anche Catanzaro tra i beneficiari degli interventi

La Giunta regionale della Calabria, nella seduta del 17 giugno scorso, ha approvato le proposte avanzate da Aterp Calabria in ordine alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa.

I finanziamenti concessi ammontano a quasi 14 milioni di euro pianificati sulle priorità evidenziate da Aterp Calabria ed interesseranno n. 614 alloggi; la deliberazione della Giunta regionale che ha concesso i finanziamenti è stata già inoltrata al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per procedere alla propedeutica sottoscrizione del relativo Accordo di Programma.

I Comuni interessati sono: Catanzaro (Viale Isonzo e località Pistoia), Cosenza (fabbricato ex “Bombini-Longo”), Strongoli, Lamezia Terme (località Savutano), Cosoleto, San Cosmo Albanese, Grotterìa, San Demetrio Corone, Marano Marchesato, Corigliano Calabro, Cassano Jonio, Filandari.

“Dopo l’avvio delle prime azioni riguardanti l’attuazione del Superbonus – ha detto il Commissario Straordinario di Aterp Calabria Avv. Paolo Petrolo – i finanziamenti concessi ad Aterp Calabria dalla Giunta regionale, nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, segnano un ulteriore, importante passo in avanti indirizzato alla riqualificazione degli insediamenti edilizia residenziale pubblica, a cominciare da alcuni Comuni ad alta tensione abitativa e consentono di fornire una significativa risposta indirizzata alla soluzione di antiche criticità che finalmente trovano uno sbocco definitivo. In diversi Comuni sarà indispensabile accompagnare i nostri sforzi da altre ed aggiuntive azioni, di altre Istituzioni che puntino a garantire condizioni di vivibilità e di sicurezza elevando complessivamente la qualità della vita e garantendo, al contempo, non soltanto l’efficacia dei servizi pubblici ma anche un adeguato controllo del territorio”.

“Desidero doverosamente ringraziare il Presidente Nino Spirlì, l’Assessore alle Infrastrutture, LL.PP., Mobilità Domenica Catalfamo, l’intera Giunta regionale ed il Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità per la riconfermata attenzione alla domanda abitativa nella nostra Regione e per il sostegno che costantemente assicurano alle iniziative di Aterp Calabria”.