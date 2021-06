Camera Arbitrale della CCIAA, si è insediato il Consiglio del triennio 2021-23

Si è insediato nel pomeriggio di martedì 29 giugno il nuovo Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro. Presieduto dal Commissario straordinario dell’Ente Daniele Rossi, il Consiglio è composto da Francesco Granato, Maura Ranieri, Francesco Chirillo, Vincenza Matacera, Domenico Ivan Grattà, Enrico Mazza e dal segretario generale della CCIAA Bruno Calvetta. Durante la seduta è stato nominato vicepresidente Francesco Granato.

L’istituto, quale strumento alternativo di giustizia, permette di risolvere controversie di carattere civile e commerciale garantendo al tempo stesso trasparenza, economicità e velocità nella gestione delle liti: «Il ruolo della Camera Arbitrale è fondamentale per alleggerire il carico di lavoro nei tribunali – ha detto Rossi al termine della seduta -. Per questo motivo, l’attività che dovremo svolgere nel far ripartire questo strumento per il triennio 2021-2023 dovrà essere concentrata soprattutto sulla diffusione della consapevolezza sull’utilità della Camera Arbitrale e sulla sua presenza strutturata sul territorio».

Nelle prossime settimane, l’attività del Consiglio sarà concentrata principalmente sull’aggiornamento statutario e sull’apertura dei termini di presentazione delle istanze per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’elenco degli Arbitri camerali.