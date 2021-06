Una cerimonia semplice ma emozionante che, nelle intenzioni del dirigente scolastico, Stefania Cinzia Scozzafava, dovrà diventare una tradizione del Polo didattico Convitto “Galluppi”. Nel cortile della sede centrale di corso Mazzini, nel pomeriggio di ieri, si è svolto il “Graduation day”, un momento di festa per salutare i ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di I grado che – nella maggior parte dei casi dopo averla frequentata per otto anni – lasciano la storica scuola del centro storico. Alla presenza dei genitori e dei loro docenti, i ragazzi hanno indossato tunica e tocco e, dopo aver sfilato tra i corridoi della scuola, hanno ascoltato le parole di saluto e congratulazioni del dirigente scolastico e dei rispettivi coordinatori di classe ricevendo, come ricordo, una pergamena firmata da tutto il consiglio di classe.

“Siamo giunti alla fine del nostro viaggio insieme. Un viaggio – si legge, tra l’altro, nel messaggio dei docenti – costellato di momenti felici che resteranno indelebili nella nostra memoria. Vi abbiamo accompagnato con amore lungo un sentiero che costituirà una pagina importante della vostra vita. Vi abbiamo preparati ad affrontare un percorso scolastico più impegnativo, ma più di ogni altra cosa, speriamo di avervi trasmesso i valori importanti della vita: il valore inestimabile della gentilezza, del rispetto per gli altri, dell’onestà, della lealtà con tutti”.

La dirigente ha, quindi, chiamato uno a uno i neo diplomati per la consegna della pergamena e a tutti loro ha rivolto gli auguri di un proseguimento sereno degli studi. “Non dimenticateci – ha detto – e ricordatevi che i vostri docenti e tutto il personale di questa scuola vi hanno voluto davvero bene e, oltre a consentirvi di raggiungere un’ottima preparazione nelle varie discipline, hanno lavorato sodo per trasmettervi i valori importanti della vita”. Da parte loro, i ragazzi hanno voluto salutare dirigenti e docenti con alcuni messaggi di ringraziamento: tanta emozione e non è mancata qualche lacrima.

Dopo aver ascoltato e cantato l’Inno d’Italia e scattato le foto di rito, la festa si è trasferita nella sala mensa dove il personale della cucina ha allestito un gustosissimo buffet di dolci e frutta offerto ai genitori presenti.

Un momento significativo e pienamente riuscito grazie alla collaborazione di tutti coloro che lavorano all’interno del “Convitto”, sempre di più una scuola che mette al centro l’allievo, come recita l’hashtag che caratterizza la comunicazione social del Polo Didattico: #lascuolachetimettealcentro.