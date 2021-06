Il commissario di polizia, Angelo Grano, va in pensione dopo 44 anni di servizio

Quando un lavoro è qualcosa in più di una semplice professione, a parlare sono i risultati. Come quelli non scontati di Angelo Grano. Il commissario di Polizia, nativo di Cuturella, piccola frazione di Cropani, va in quiescenza dopo 44 anni di servizio nella Polizia di Stato.

Ha fatto parlare bene di sé, per vocazione verso la divisa e fervida abnegazione alla causa. Eloquente e poco retorico quanto dicono e scrivono i colleghi e gli amici, soprattutto quelli del comprensorio di Cropani. Sono tanti, sono riconoscenti a chi non gira la testa dall’ altra parte dinnanzi alle ingiustizie, dinnanzi al malaffare, dinnanzi a chi ha bisogno.

“Il Commissario Angelino Grano va in pensione. La polizia dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più rappresentativi”, scrivono in una nota congiunta colleghi e amici nel tessere le lodi del neo pensionato.

Si legge ancora: “Una lunga carriera fatta di sacrifici, ma anche di enormi soddisfazioni. Quattro anni fa ha ricevuto i gradi da Commissario della polizia di stato e la nomina a Direttore del I settore della Sezione della Polizia Stradale di Catanzaro. Quarantaquattro anni di servizio per il Commissario Angelino Grano che, dal prossimo 1 luglio andrà in pensione per raggiunti limiti di età. La polizia di stato dovrà dunque fare a meno, di uno dei suoi appartenenti più rappresentativi e capace. classe 1961, nel corso della sua attività professionale ha dimostrato

impegno per il suo alto senso del dovere, mai venuti meno in tutto questo tempo, auspicando che rimanga sempre vicino alla grande famiglia della Polizia di Stato.

Nel 1982 entrò nella Polizia di Stato, presso la Scuola allievi agenti di Vibo Valentia. Dopo alcuni anni di servizio fra Napoli, Roma, nel 1988 tornò a Catanzaro, e venne assegnato alla Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido, successivamente trasferito presso la nascente Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura Circondariale diretta dal Procuratore Porcelli. La nuova assegnazione fu presso la Sezione di P. G della Procura Distrettuale dove resterà fino al 2017, e per essere trasferito alla Polizia Stradale fino alla sua quiescenza. Si è sempre occupato, di attività investigativa partecipando a numerose e importanti operazioni antimafia. Una lunga carriera fatta di sacrifici ma anche di enormi soddisfazioni. Ha iniziato la sua carriera da Agente Ausiliario, vincitore di concorso per Sovrintenti, e successivamente quello da Ispettori per poi essere collocato al massimo grado di Sostituto Commissario Coordinatore. Nel corso del 2017 ha ricevuto i gradi da Commissario della Polizia di Stato e la nomina di Direttore del I settore della Sezione della Polizia Stradale Catanzaro. Persona molto stimata, si è sempre occupato del sociale, presidente dell’SCD Cuturella, Presidente della Pro Loco di Cropani, ha pubblicato anche un libro dal titolo “Cuturella, paese mio” personaggio pubblico molto apprezzato per la sua umiltà e senso del dovere.”

Angelo Grano non indosserà più la divisa di poliziotto, ma si terrà ben lontano dall’ozio e dal disimpegno: la sua indole è sociale. E non da oggi.