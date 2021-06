Soppresso il movimento apostolico

È questo il giorno del decreto. Quello che arriva alla fine della visita apostolica sul movimento apostolico. “Il movimento – si legge – è un’aggregazione privata di fedeli ha sede legale in Catanzaro, ricordo della parola di Dio, nei 40 anni è cresciuto ma ha incontrato difficoltà e contrasti, in particolare per le presunte rivelazioni alla fondatrice, la dottrina per il clero, volendo adempiere al servizio di unità della fede, ha stabilito di indire una visita apostolica. La domanda sull’origine del movimento sui presunti fenomeni paranormali che interessano la fondatrice e le divisioni interne tra cui anche l’ordinazione di alcuni ministri, dopo aver letto e ascoltato le testimonianze, la congregazione ha deciso di decretare la soppressione del movimento apostolico”.



Contestualmente è stata soppressa la congregazione Maria Madre della Consolazione; i beni del movimento andranno tutti in beneficenza. Le disposizioni sono state approvate dal Santo Padre e proprio per questo motivo non sono appellabili.