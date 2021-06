La vergogna di via Smaldone aumenta, i cinghiali banchettano tra i rifiuti abbandonati

Non bastava la mini discarica abusiva in via Smaldone. Ecco che ora c’è chi in mezzo a quella discarica banchetta indisturbato. Sono i cinghiali, diventati quasi animali domestici per la loro costante presenza per le vie della città o sulla costa. Giustamente, come è nella loro natura, dove capiscono che può esserci cibo si fiondano. Ciò che appare davvero inacettabile è che in uan città capoluogo di Regione si debba assistere allo scempio della civiltà.