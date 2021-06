Non si conoscono ancora le dinamiche di un incidente avvenuto nel quartiere Lido attorno alle ore 19.15 e che ha visto coinvolto un motociclista. E’ molto probabile che il centauro abbia perso il controllo del mezzo per poi cadere sul manto stradale nei pressi della terrazza Saliceti. Per fortuna le sue condizioni di salute sono subito apparse buone, ma è stato comunque trasportato all’ospedale Pugliese da una ambulanza intervenuta sul posto. Non ha mai perso conoscenza, disagi al traffico in entrambi i sensi di marcia.