Soppressione Movimento Apostolico, mons. Bertolone: “Decreto da accettare”

“Si tratta di un decreto da accettare nello spirito di fede e di ubbidienza ecclesiale amando la Chiesa anche in questo momento”. Lo ha detto l’arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale Calabra, parlando con i giornalisti dopo la lettura del decreto vaticano che ha disposto la soppressione del Movimento Apostolico.

“Per questo – ha aggiunto mons. Bertolone – invito tutti a pregare perché si possa accettare questo decreto come un atto del Santo Padre per il bene della nostra Diocesi e per il bene della Chiesa. Preghiamo perché tutto vada nella giusta direzione”.