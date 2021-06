Cooperativa Artemide: rammarico per danni provocati da incendio sul costone antistante il Parco Biodiversità

Non possiamo che esprimere rabbia e tristezza per quanto appreso dagli organi di stampa sull’incendio che ha coinvolto il costone antistante il parco della Biodiversità Mediterranea – dichiara in un comunicato il CDA della Artemide Cooperativa, giovane realtà che si occupa di valorizzazione del territorio, turismo e cultura nella città di Catanzaro – precisamente il tratto che dal torrente Fiumarella sale verso la frazione Lenza ed il quartiere Gagliano nella zona nord ovest della città.

Lo stesso tratto che domenica 13 e 20 giugno ha visto tantissimi partecipanti al natura trekking provenienti dal capoluogo e da altre città calabresi stupirsi e meravigliarsi delle bellezze nascoste e della sua natura incontaminata.Oggi – continua il comunicato – quel tracciato, caratterizzato da un ecosistema in cui convivono grandi varietà floristiche e faunistiche che ci permettevano di intrecciare cultura, sport e tradizione, purtroppo, non esiste più.

L’idea di poter dare la possibilità a tanti altri catanzaresi e non di rivivere le stesse emozioni, di risalire il fiume e godere delle bellezze esistenti è stata troncata. La speranza è che tale scempio non sia dovuti ad un gesto illogico di qualche scellerato.

Ora, attendiamo di capire se vi è qualche responsabilità e crediamo sia un atto dovuto, visto che è stato distrutto ciò che abbiamo tentato, con tutto l’impegno possibile e immaginabile, di valorizzare.