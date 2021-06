La proposta di alcuni commercianti. “Consentire parcheggio su strisce bianche sino a un massimo di 30 minuti”

Parcheggi in centro storico? Una nota dolente storica del territorio catanzarese. Ma non sono soltanto le strisce blu, i posti auto a pagamento garantiti e gestiti da ticket e parcometri, a creare discussioni e fare emergere perplessità. Avete presente le strisce bianche, quelle che, posizionate in tutta parte centrale della città, da viale Indipendenza in giù in particolare nelle vicinanze delle più diverse attività commerciali?

Non sono a pagamento ma permettono una sosta di soli quindici minuti, basta esporre un disco orario. Dovrebbero garantire il turn over e garantire a un sempre maggior numero di potenziali clienti l’accesso alle attività in realtà assicurano spesso ansia e fretta negli utenti.

Il problema è che il quarto d’ora spesso, molto spesso non basta. Una rappresentanza di commercianti del centro, fa sapere a Catanzaroinforma che una durata massima così limitata crea non pochi problemi a cittadini e commercianti stessi. “Sappiamo – dice uno di loro -che probabilmente il vigile non avrebbe nemmeno il tempo materiale di multare un mezzo e un automobilista dopo solo un quarto d’ora di sosta ma imporre tempi così stretti non consente ai potenziali clienti di qualunque attività commerciale della zona di ultimare gli acquisti con un minimo di tranquillità. In un momento attuale ancora di emergenza sanitaria con regole che impongono soprattutto alle attività più piccole ingresso contingentato a volte un quarto d’ora non basta nemmeno per entrare fisicamente nell’attività d’interesse”. La proposta che i commercianti vogliono virtuamente far recapitare a chi di competenza nell’Amministrazione Comunale è semplicissima: “prolungare sino a un massimo di 30 minuti la sosta sulle strisce bianche. Si favorirebbe il più sereno afflusso dei clienti ai negozi”.